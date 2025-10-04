GÜNCELLEME - Manisa'da kız kardeşine şiddet uygulayan şüpheli ile babası tutuklandı

Şüpheli baba ve oğulun çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli M.A.İ.A. ile olay sonrası sosyal medyada tehdit içerikli video mesaj yayınlayan babası G.A. da gözaltına alındı.

Açıklamada, ağabeyinin şiddetine maruz kalan kız için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerekli tedbir işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki şüphelinin M.A.İ.A. olduğunu tespit etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili çalışma başlatıldı.

