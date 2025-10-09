Salihli'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Adala Mahallesi'nde yaptıkları denetimi sırasında yol kenarında plakasız bir motosiklet fark etti.
Yapılan incelemede motosikletin şase numarasının kazınmış olduğu belirlendi.
Motor numarası üzerinden yapılan sorgulamada aracın, 45 AAT 210 plakalı şekilde kayıtlarda yer aldığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalıntı olarak arandığını belirledi.
Motosiklet, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.
