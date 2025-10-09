Habertürk
Habertürk
        Salihli'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

        Salihli'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

        Giriş: 09.10.2025 - 16:30 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:30
        Manisa'nın Salihli ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Adala Mahallesi'nde yaptıkları denetimi sırasında yol kenarında plakasız bir motosiklet fark etti.

        Yapılan incelemede motosikletin şase numarasının kazınmış olduğu belirlendi.

        Motor numarası üzerinden yapılan sorgulamada aracın, 45 AAT 210 plakalı şekilde kayıtlarda yer aldığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalıntı olarak arandığını belirledi.

        Motosiklet, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

