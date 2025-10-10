TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Manisa'da üniversite öğrencileriyle buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) "Dönüşümü Yönetmek" konulu konferans verdi.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya gelen Demiroğlu, katılımcıları Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak projelerde aktif rol almaya davet etti.

Demiroğlu, "Hayat bir serüvendir. Başarısızlıktan korkmayın. Her değişim, aslında bir fırsattır. Değişmekten ve değiştirmekten korkmayın." dedi.

Türkiye'de havacılık sektörünün dünyayla aynı dönemde başladığını hatırlatan Demiroğlu, "1910'lu yıllarda başlayan havacılık serüveni, 1973'te TUSAŞ'ın kuruluşuyla kurumsal kimlik kazanmıştır. Bizim temel amacımız 'kendi uçağını kendin yap' anlayışıdır." diye konuştu.

Demiroğlu, sanayi, teknoloji ve liderlikte dönüşüm süreçlerinin önemine değinerek, dönüşümün yalnızca teknolojide değil insan kaynağı ve kurum kültüründe de yönetilmesi gerektiğini vurguladı.