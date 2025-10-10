Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Manisa'da üniversite öğrencileriyle buluştu

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) "Dönüşümü Yönetmek" konulu konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Manisa'da üniversite öğrencileriyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) "Dönüşümü Yönetmek" konulu konferans verdi.

        Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya gelen Demiroğlu, katılımcıları Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak projelerde aktif rol almaya davet etti.

        Demiroğlu, "Hayat bir serüvendir. Başarısızlıktan korkmayın. Her değişim, aslında bir fırsattır. Değişmekten ve değiştirmekten korkmayın." dedi.

        Türkiye'de havacılık sektörünün dünyayla aynı dönemde başladığını hatırlatan Demiroğlu, "1910'lu yıllarda başlayan havacılık serüveni, 1973'te TUSAŞ'ın kuruluşuyla kurumsal kimlik kazanmıştır. Bizim temel amacımız 'kendi uçağını kendin yap' anlayışıdır." diye konuştu.

        Demiroğlu, sanayi, teknoloji ve liderlikte dönüşüm süreçlerinin önemine değinerek, dönüşümün yalnızca teknolojide değil insan kaynağı ve kurum kültüründe de yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da üniversite olarak gelişim, yenilik ve işbirliğini merkeze alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

        TUSAŞ ile yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, özellikle mühendislik fakültesi öğrencilerinin yararlanacağı özel bir laboratuvar kurulduğunu anlatan Kibar, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Etkinliğin sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde öğrenciler, TUSAŞ'ın çalışmaları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi aldı.

        Programın ardından Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Dr. Mehmet Demiroğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

        Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Kadir Ay, Prof. Dr. Ahmet Çetin ve Prof. Dr. Oktay Üçer, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı
        Salihli'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi
        Salihli'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi
        Eski eşi ile yanındaki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Eski eşi ile yanındaki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Kilo almak için başladığı vücut geliştirmede 6 ayda 2 kez Türkiye ikincisi...
        Kilo almak için başladığı vücut geliştirmede 6 ayda 2 kez Türkiye ikincisi...
        Eski eşi ile yanındaki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
        Eski eşi ile yanındaki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
        Telefonda FETÖ yalanıyla 10 milyon lira dolandırıldı
        Telefonda FETÖ yalanıyla 10 milyon lira dolandırıldı