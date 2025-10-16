Habertürk
Habertürk
        Alaşehir'de bilim şenliği başladı

        Alaşehir'de bilim şenliği başladı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilerin bilime ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen şenlik başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:17 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:38
        Alaşehir'de bilim şenliği başladı
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilerin bilime ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen şenlik başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde TÜBİTAK 4007 Destek Programı kapsamında organize edilen şenlik, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda açıldı.

        Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, şenlikte 41 atölyenin bulunduğunu, hedeflerinin 3 gün boyunca 6 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi.

        Çetinkaya, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek ve onları bilim insanı, sanatçı ve mühendis olarak yetiştirmek amacıyla bilim şenliğini düzenlediklerini anlatarak, şenlikte çömlek yapımı, cam sanatları, ebru, yapay zeka ve kodlama gibi uygulamalı etkinliklerin yer aldığını ifade etti.

        Programa Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

