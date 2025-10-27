İzmir'deki Ovacık Yaylası, sonbahar renklerine büründü

İzmir'in Kemalpaşa ve Bayındır ilçeleri arasında yer alan Ovacık Yaylası, sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

Kızılçam, kestane, ceviz, kiraz ve gürgen ağaçlarıyla çevrili Ovacık, sonbahar ile yeşil, sarı, turuncunun farklı tonlarına büründü.

Dik vadilerin arasında irili ufaklı kanyonların bulunduğu bölgedeki 750 rakımlı yayla, kestane ve üzüm başta olmak üzere meyve ve sebze tarımı ile arı yetiştiriciliğiyle tanınıyor. Yaylanın zengin bitki çeşitliliği özellikle bahar aylarında gözlenebiliyor.

Kızılçam ormanlarından gelen yeşilin yanına farklı ağaçların kızıl ve sarı tonlarını da alan yayla manzarası, doğa yürüyüşü yapmak isteyenleri bölgeye çekiyor.

Bu dönemde kışın habercisi olarak görülen mor çiğdemlerin de açtığı yaylada kestane hasadı hareketliliği yaşanıyor.