Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 09:40 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden A.Ö'nün (29) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 520 lira ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        16 yaşındaki Fatma'dan 1 haftadır haber yok
        16 yaşındaki Fatma'dan 1 haftadır haber yok
        Manisa FK tüm motivasyonunu lige verecek
        Manisa FK tüm motivasyonunu lige verecek
        Sofralık zeytin "yok yılı"nda kalitesiyle sevindirdi
        Sofralık zeytin "yok yılı"nda kalitesiyle sevindirdi
        Yunt Dağları'ndaki ağaçlar hazan rengine büründü
        Yunt Dağları'ndaki ağaçlar hazan rengine büründü
        Manisa'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı
        Manisa'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı
        Manisa Futbol Kulübü - Muğlaspor: 0-2
        Manisa Futbol Kulübü - Muğlaspor: 0-2