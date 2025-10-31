Salihli'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 520 lira ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden A.Ö'nün (29) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

