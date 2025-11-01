Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği nisanda başlayacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Sardes Antik Kenti'nde "gece müzeciliği" uygulaması nisan ayında başlayacak.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan, tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen ve Lidya uygarlığının başkenti olan Sardes Antik Kenti'nde yürütülen proje kapsamında, kentin öne çıkan bölümleri özel bir aydınlatma sistemiyle ışıklandırıldı.

Gece müzeciliği uygulamasıyla özellikle Roma dönemi anıtsal hamamı ve gimnazyum ile çevresindeki dükkanlar, ziyaretçilerin güvenli şekilde gezebileceği biçimde düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini yılın her dönemine yaymayı hedefliyor.

- "Bu müjdeyi hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz"

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Müzesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sardes Antik Kenti'nde yıllardır süren kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından modern bir adım olarak gece müzeciliği uygulamasını hayata geçirileceğini belirtti.