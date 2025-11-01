Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği nisanda başlayacak

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Sardes Antik Kenti'nde "gece müzeciliği" uygulaması nisan ayında başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 15:00 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği nisanda başlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Sardes Antik Kenti'nde "gece müzeciliği" uygulaması nisan ayında başlayacak.

        Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan, tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen ve Lidya uygarlığının başkenti olan Sardes Antik Kenti'nde yürütülen proje kapsamında, kentin öne çıkan bölümleri özel bir aydınlatma sistemiyle ışıklandırıldı.

        Gece müzeciliği uygulamasıyla özellikle Roma dönemi anıtsal hamamı ve gimnazyum ile çevresindeki dükkanlar, ziyaretçilerin güvenli şekilde gezebileceği biçimde düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini yılın her dönemine yaymayı hedefliyor.

        - "Bu müjdeyi hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz"

        AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Müzesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sardes Antik Kenti'nde yıllardır süren kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından modern bir adım olarak gece müzeciliği uygulamasını hayata geçirileceğini belirtti.

        Antik şehirdeki ışıklandırma çalışmalarının tamamlandığını aktaran Arınç, "Söz verdiğimiz gibi milletvekili olduğum dönemden beri derdine düştüğüm, dertlendiğim her işi hayata geçirmeye çalıştık. İnşallah en kısa zamanda Sardes Antik Kenti'miz, gece müzeciliği kapsamında ilgilileriyle ve ziyaretçileriyle buluşacak." dedi.

        Sardes'in medeniyet tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Arınç, Sardes'in Efes gibi gece de gezilebilen, konaklamalı etkinliklerin yapılacağı, etrafıyla birlikte bir değer üreten alan haline geleceğini bildirdi.

        Gece müzeciliği uygulamasının gelecek yıl nisan ayı itibarıyla ziyaretçileri ağırlamaya başlayacağını vurgulayan Arınç, şunları kaydetti:

        "Genelde Türkiye'de gece müzeciliği sezonu nisan ayında başlar. Biz de bu müjdeyi hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz. Nisan ayından itibaren Sardes, gece gezilebilen, ışıklandırmasıyla büyüleyen bir antik şehir olacak. Ayrıca çok keyifli etkinliklere de ev sahipliği yapacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
        Tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Manisa FK'da hedef galibiyet
        Manisa FK'da hedef galibiyet
        Somaspor, Adana'da terleyecek
        Somaspor, Adana'da terleyecek
        Geçen yıl tankerlerle taşınan su ile kurtarılan Sülüklü Göl, bu yıl tamamen...
        Geçen yıl tankerlerle taşınan su ile kurtarılan Sülüklü Göl, bu yıl tamamen...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da ziyaretlerde bulundu