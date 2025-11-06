Habertürk
        Endonezyalı gelin için Manisa'da "köy düğünü" yapıldı

        Endonezyalı gelin için Manisa'da "köy düğünü" yapıldı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde Endonezyalı Ni Kadek Apri Tistawati ile Özgen Özdemir, Türk geleneklerine uygun olarak yapılan köy düğünüyle evlendi.

        Giriş: 06.11.2025 - 14:39
        Endonezyalı gelin için Manisa'da "köy düğünü" yapıldı
        İzmir'in Çeşme ilçesinde 9 yıl önce tanışan ve iki yıl önce nikahları kıyılan çift, damadın memleketi Demirci'nin kırsal Kulalar Mahallesi'nde düğün düzenledi.

        Düğün alanı Türk ve Endonezya bayraklarıyla süslendi. Gelin Tistawati beyaz gelinliğini giydi, Özdemir de damat tıraşını oldu. Çift, mahalle meydanında Türk oyun havaları eşliğinde dans etti. Düğüne katılanlara geleneksel düğün yemekleri ikram edildi.

        Kız alma merasiminde gelin, damat ve yakınları tarafından mahalledeki bir evden çıkarıldı. Düğünde Tistawati'ye gelin kınası yakıldı.

        Düğüne gelinin Endonezya'daki ailesi katılamadı.

        - "Burası artık benim ikinci evim"

        Ni Kadek Apri Tistawati, AA muhabirine, Türkiye'ye 2014 yılında çalışmak için geldiğini söyledi.

        Eşiyle otelde tanıştığını anlatan Tistawati, "İki yıl önce resmi nikah yaptık. Gelenekler burada farklı ama Türkiye'yi ve insanlarını çok seviyorum. Burası artık benim ikinci evim." dedi.

        Özgen Özdemir de yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Eşimin ailesiyle sosyal medya üzerinden görüşüyoruz, nasipse önümüzdeki yıl onları ziyaret edeceğiz. Türk yemeklerini görünce merak ediyor, bazen bana farklı, kendine farklı yemek yapıyor." ifadesini kullandı.

