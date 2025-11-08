Manisa'da üzerine çelik kalıp düşen işçi hayatını kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir inşaatta üzerine çelik kalıp düşen işçi yaşamını yitirdi.
Atatürk Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerindeki bir şantiyede çalışan yabancı uyruklu Ghahraman Soleiman Kel'in (34) üzerine çelik kalıp düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, sağlık görevlilerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
