GÜNCELLEME 2 - Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi merdivenlerden iterek düşüren okul müdürü tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu öğrencisi otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U'nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay anına ilişkin okuldaki kamera görüntüleri dosyaya konulurken, hakkında yakalama kararı verilen B.G. gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "Kendisini savunmayacak durumda olan çocuğu kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin mahkemedeki ifadesinde, çocuğu kasten itmediğini öne sürdüğü, okulda dolaşan çocuğu yakasından çekerek merdivenlere yöneltmek dışarı çıkarmak istediğini, o sırada kendisini geri çeken çocuğun dengesini kaybederek düştüğünü, olayın farklı bir kamera açısından incelendiğinde maksadının daha iyi anlaşılacağını savunduğu öğrenildi.