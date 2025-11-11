Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi merdivenlerden iterek düşüren okul müdürü tutuklandı.

        Giriş: 11.11.2025 - 16:51 Güncelleme: 11.11.2025 - 16:51
        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü tutuklandı
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi merdivenlerden iterek düşüren okul müdürü tutuklandı.

        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu öğrencisi otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U'nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

        Olay anına ilişkin okuldaki kamera görüntüleri dosyaya konulurken, hakkında yakalama kararı verilen B.G. gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "Kendisini savunmayacak durumda olan çocuğu kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        Şüphelinin mahkemedeki ifadesinde, çocuğu kasten itmediğini öne sürdüğü, okulda dolaşan çocuğu yakasından çekerek merdivenlere yöneltmek dışarı çıkarmak istediğini, o sırada kendisini geri çeken çocuğun dengesini kaybederek düştüğünü, olayın farklı bir kamera açısından incelendiğinde maksadının daha iyi anlaşılacağını savunduğu öğrenildi.

        - Eğitim sendikalarından açıklama

        Öte yandan Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen üyeleri Turgutlu Adliyesi önünde bir araya geldi.

        Sendikalar adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Turgutlu Şube Başkanı Engin Ömeroğlu, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını, soruşturma sonucunun beklenmesini ve masumiyet karinesine riayet edilmesini istedi.

        Öğretmen ve idarecilerin çocukların güvenliği için özveriyle çalıştığını dile getiren Ömeroğlu, yaşanan bu olaya sağduyu ile yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

        - Olay

        Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatılmıştı.

        Turgutlu Kaymakamlığı, okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığını açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

