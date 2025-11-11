Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'de teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 22:12 Güncelleme: 11.11.2025 - 22:12
        Manisa FK'de teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldığı belirtilerek, "Yapılan ortak değerlendirmeler sonucunda, mevcut koşullar doğrultusunda bir değişimin Manisa Futbol Kulübü adına daha uygun olacağı yönünde karşılıklı görüş birliğine varılmıştır." denildi.

        Manisa FK yönetimi, Taner Taşkın'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi, kulübün hedefleri doğrultusunda da gerekli adımları atmaya kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

