        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:55 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:55
        Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Nasuh Sarıöz (44) idaresindeki 45 H 6360 plakalı otomobil, Badınca Mahallesi yakınlarında sürücüsü H.K. tarafından arıza gerekçesiyle emniyet şeridine park edilmiş 34 GY 9953 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sarıöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sarıgöl Belediyesinde görev yaptığı öğrenilen Sarıöz'ün cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

