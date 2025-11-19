Manisa'da tüfekle vurduğu çobanın ölümüne neden olan avcı tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çobanın av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan avcı tutuklandı.
İğdecik Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin gözaltında bulunan M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.
İğdecik Mahallesi'nde dün ava çıkan M.D'nin av tüfeğiyle açtığı ateşte, bölgede hayvan otlatan Ali Ay (45) vurulmuş, sağlık ekipleri, çobanın hayatını kaybettiğini belirlemişti.
M.D. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
