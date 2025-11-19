Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da tüfekle vurduğu çobanın ölümüne neden olan avcı tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çobanın av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan avcı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:01 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da tüfekle vurduğu çobanın ölümüne neden olan avcı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çobanın av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan avcı tutuklandı.

        İğdecik Mahallesi'nde yaşanan olaya ilişkin gözaltında bulunan M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

        İğdecik Mahallesi'nde dün ava çıkan M.D'nin av tüfeğiyle açtığı ateşte, bölgede hayvan otlatan Ali Ay (45) vurulmuş, sağlık ekipleri, çobanın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        M.D. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Astsubay Mustafa Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Kalbine yenik düşen astsu...
        Astsubay Mustafa Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Kalbine yenik düşen astsu...
        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Manisa'da toprağa v...
        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Manisa'da toprağa v...
        Manisa'da çobanı av tüfeğiyle vuran avcı tutuklandı
        Manisa'da çobanı av tüfeğiyle vuran avcı tutuklandı
        Yunusemreli çocuklar gönüllerince eğlendi
        Yunusemreli çocuklar gönüllerince eğlendi
        Sarıgöl'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Sarıgöl'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Manisa'nın ticaret ve tarım hedefleri masaya yatırıldı
        Manisa'nın ticaret ve tarım hedefleri masaya yatırıldı