Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehir'de öğrenciler sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında sağlık çalışanları öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 09:54 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaşehir'de öğrenciler sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında sağlık çalışanları öğrencilerle buluştu.

        Atatürk İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde kurulan stantlarda doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimi, fizyoterapist, diş hekimi ve 112 acil sağlık personellerinden oluşan ekipler, öğrencilere sağlıklı yaşamla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

        Etkinliğe katılan İlçe Sağlık Müdürü Süleyman Çağrı Bozkurt, programın çocuklarda sağlık bilincini geliştirdiğini belirterek, "Sağlıklı bir toplumun temeli sağlıklı çocuklardır. Uygulamalı eğitimlerle çocuklarımızın sağlıklı bir yaşamı benimsemesini hedefliyoruz." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ise sağlıklı yaşam konusunda uygulamalı eğitimin öğrenmede kalıcılığı sağladığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!

        Benzer Haberler

        Zehir tacirlerine dev operasyon: 14 kişi tutuklandı
        Zehir tacirlerine dev operasyon: 14 kişi tutuklandı
        Astsubay Mustafa Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Kalbine yenik düşen astsu...
        Astsubay Mustafa Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı Kalbine yenik düşen astsu...
        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Manisa'da toprağa v...
        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Manisa'da toprağa v...
        Manisa'da çobanı av tüfeğiyle vuran avcı tutuklandı
        Manisa'da çobanı av tüfeğiyle vuran avcı tutuklandı
        Yunusemreli çocuklar gönüllerince eğlendi
        Yunusemreli çocuklar gönüllerince eğlendi
        Sarıgöl'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Sarıgöl'de öğrencilere trafik eğitimi verildi