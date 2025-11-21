Alaşehir'de öğrenciler sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ise sağlıklı yaşam konusunda uygulamalı eğitimin öğrenmede kalıcılığı sağladığını ifade etti.

Etkinliğe katılan İlçe Sağlık Müdürü Süleyman Çağrı Bozkurt, programın çocuklarda sağlık bilincini geliştirdiğini belirterek, "Sağlıklı bir toplumun temeli sağlıklı çocuklardır. Uygulamalı eğitimlerle çocuklarımızın sağlıklı bir yaşamı benimsemesini hedefliyoruz." dedi.

Atatürk İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde kurulan stantlarda doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimi, fizyoterapist, diş hekimi ve 112 acil sağlık personellerinden oluşan ekipler, öğrencilere sağlıklı yaşamla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

