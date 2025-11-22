Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da kamyonun çarptığı traktördeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 13:10 Güncelleme: 22.11.2025 - 13:10
        Manisa'da kamyonun çarptığı traktördeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Ö.E. (47) yönetimindeki 16 SZ 575 plakalı kamyon, Akhisar-Balıkesir kara yolunun Gökçeahmet Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen E.G'nin (41) kullandığı 45 NF 985 plakalı traktöre çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede, traktörün römorkundaki yolculardan Gülcan G'nin (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan traktör sürücüsü E.G. ile römorktaki 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kamyon şoförü Ö.E., jandarmaya ekiplerince gözaltına alındı.

        Römorktaki kişilerin zeytin toplamaya giden işçiler olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

