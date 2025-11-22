Habertürk
        Manisa'da elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü

        Manisa'da elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaatta çalışırken yüksek gerilim hattındaki akıma kapılan vinç operatörü yaşamını yitirdi.

        Giriş: 22.11.2025 - 21:04 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:04
        Manisa'da elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü
        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaatta çalışırken yüksek gerilim hattındaki akıma kapılan vinç operatörü yaşamını yitirdi.

        İstasyon Mahallesi'ndeki bir şantiyede vinçle demir taşıyan Alperen Sarp (28), malzemelerin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, operatör Sarp'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, savcının incelemesi sonrası otopsi için Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

