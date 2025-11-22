Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        GÜNCELLEME - Manisa'da kamyonun çarptığı traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 13:10 Güncelleme: 22.11.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Manisa'da kamyonun çarptığı traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Ö.E. (47) yönetimindeki 16 SZ 575 plakalı kamyon, Akhisar-Balıkesir kara yolunun Gökçeahmet Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen E.G'nin (41) kullandığı 45 NF 985 plakalı traktöre çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede, traktörün römorkundaki yolculardan Gülcan G'nin (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan traktör sürücüsü E.G. ile römorktaki 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kamyon şoförü Ö.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Römorktaki kişilerin zeytin toplamaya giden işçiler olduğu öğrenildi.

        Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ümmü Gülsüm G. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Cimbom ikinci yarıda açıldı!
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        "Küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Manisa'da kamyonla pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Manisa'da kamyonla pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Manisa'da elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü
        Manisa'da elektrik akımına kapılan vinç operatörü öldü
        İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
        İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
        Manisa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1'i ağır 7 yaralı (2)
        Manisa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1'i ağır 7 yaralı (2)
        Manisa'daki zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Manisa'daki zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı