        Manisa'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Manisa'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Giriş: 24.11.2025 - 17:13 Güncelleme: 24.11.2025 - 17:13
        Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Salihli'den Alaşehir yönüne giden H.A. (71) yönetimindeki 45 AHY 039 plakalı otomobil, Köseali Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Y.E.A. (1), K.A. (22), A.A. (26) ve S.K. (65) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

