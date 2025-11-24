Manisa'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Salihli'den Alaşehir yönüne giden H.A. (71) yönetimindeki 45 AHY 039 plakalı otomobil, Köseali Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Y.E.A. (1), K.A. (22), A.A. (26) ve S.K. (65) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
