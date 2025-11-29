Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da hastanın safra kesesinden binlerce taş çıkarıldı

        Manisa'nın Soma ilçesinde ameliyat edilen 70 yaşındaki kadının safra kesesinden binlerce taş çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:40 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da hastanın safra kesesinden binlerce taş çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Soma ilçesinde ameliyat edilen 70 yaşındaki kadının safra kesesinden binlerce taş çıkarıldı.

        Soma Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran Ayşe Çobanlar'ın muayenesini yapan genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu, görüntülemede hastanın ana safra kanalına düşen taşları ve yoğun iltihabı tespit etti.

        Gerekli tedavinin ardından acil ameliyata alınan hastanın safra kesesinden irili ufaklı binlerce taş çıkarıldı.

        Ameliyat sonrası hastanede müşahede altında tutulan kadın, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

        - "Sayamayacağımız kadar çok sayıda taşla karşılaştık"

        Koyuncu, AA muhabirine ameliyata başladıklarında sayamayacak kadar çok taşla karşılaştıklarını söyledi.

        "Laparoskopik yöntemle safra kesesini perfore etmeden çıkardık." diyen Koyuncu, şunları kaydetti:

        "Ardından piyesi açtığımızda 2-3 milimetre boyutlarında sayamayacağımız kadar çok sayıda taşla karşılaştık. Laparoskopik olarak safra kesesini açtığımızda da aynı şekilde yüzlerce hatta binlerce taşı net şekilde gördük. Yapay zekayla yaptığımız tahminlere göre safra kesesinde 20 binin üzerinde taş bulunuyordu. Buradaki en önemli nokta, taşları karın içine düşürmeden ve herhangi bir perforasyona yol açmadan çıkarmaktı. Bu süreci başarıyla yönetmeyi başardık."

        - "Bu kadar taşın çıkacağını hiç beklemiyordum"

        Ameliyat sonrası rahatladığını belirten Ayşe Çobanlar da "Karın ağrısıyla başvurdum ama bu kadar taşın çıkacağını hiç beklemiyordum. Şimdi çok şükür ağrılarımdan kurtuldum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Abdullah Çobanlar da hasta eşinin çok şiddetli ağrılar çektiğini dile getirerek, "Burak Bey, bizi hiç yalnız bırakmadı. Eşim anında servise yatırıldı, iltihabı giderildi ve başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Safra kesesinden yirmi binin üzerinde taş çıktı. Bu titiz tedavi için kendisine minnettarız." diye konuştu.

        Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Kıvanç Yaşar, nadir görülen vakaların yönetiminde deneyimli kadronun önemine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"

        Benzer Haberler

        Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu
        Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu
        TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü
        TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü
        Tırın altında kalan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti
        Tırın altında kalan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti
        Kula-Alaşehir yolunun ihale tarihi belli oldu
        Kula-Alaşehir yolunun ihale tarihi belli oldu
        Manisa FK son dakikalarda kaybetti
        Manisa FK son dakikalarda kaybetti
        Manisa'da tıra çarpan otomobildeki karı koca öldü
        Manisa'da tıra çarpan otomobildeki karı koca öldü