Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı
Kanser tedavisi gören Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, gözlem amacıyla yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Şehzadeler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, devam eden kanser tedavisi kapsamında dün Manisa Şehir Hastanesi'ne giden Durbay, doktorların değerlendirmesi üzerine gözlem amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırıldı.
Gülşah Durbay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor, resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." denildi.
