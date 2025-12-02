Habertürk
        Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

        Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

        Kanser tedavisi gören Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, gözlem amacıyla yoğun bakıma alındığı bildirildi.

        Giriş: 02.12.2025 - 15:27 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:27
        Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı
        Kanser tedavisi gören Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın, gözlem amacıyla yoğun bakıma alındığı bildirildi.

        Şehzadeler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, devam eden kanser tedavisi kapsamında dün Manisa Şehir Hastanesi'ne giden Durbay, doktorların değerlendirmesi üzerine gözlem amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

        Gülşah Durbay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor, resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

