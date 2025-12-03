Manisa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

İlçede ayrıca engelliler için yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Program, Soma Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan "Son Dans" isimli vals ve zeybek gösterisiyle sona erdi.

Soma Kaymakamı Ünal Koç konuşmasında kamusal alanlarda erişilebilirliğin artık zorunlu olduğunu hatırlatarak ilçede bu konuda gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Soma ilçesinde Cengiz Topel Meydanından başlayan ve Millet Bahçesinde sona eren kortej yürüyüşüne Soma Kaymakamı Ünal Koç, protokol üyeleri, engelliler ve aileleri katıldı.

Başkan Kara ve beraberindekiler, Dr. Mehmet Akarsu Mahallesindeki rehabilitasyon merkezini gezerek sınıflarda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi ve hediyeler takdim etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Belediye Başkanı Erkan Kara rehabilitasyon merkezleri ile engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Programa Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ile protokol üyeleri katıldı.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki merkezlerde hizmet alan engelliler çeşitli gösteriler sundu.

Yunusemre Ferdi Zeyrek Millet Çarşısındaki etkinlikte, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve beraberindekiler, engelliler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

