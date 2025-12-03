Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

        Manisa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli programlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:54 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:54
        Yunusemre Ferdi Zeyrek Millet Çarşısındaki etkinlikte, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve beraberindekiler, engelliler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki merkezlerde hizmet alan engelliler çeşitli gösteriler sundu.

        Programa Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ile protokol üyeleri katıldı.

        - Selendi

        Selendi ilçesinde gün dolayısıyla "farkındalık yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Etkinlikler kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı el sanatları sergisi açıldı.

        Programa Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, siyasi parti temsilcileri, Engelliler Derneği Başkanı Süleyman Kanyılmaz ile vatandaşlar katıldı.

        - Demirci

        Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Belediye Başkanı Erkan Kara rehabilitasyon merkezleri ile engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

        Başkan Kara ve beraberindekiler, Dr. Mehmet Akarsu Mahallesindeki rehabilitasyon merkezini gezerek sınıflarda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi ve hediyeler takdim etti.

        - Soma

        Soma ilçesinde Cengiz Topel Meydanından başlayan ve Millet Bahçesinde sona eren kortej yürüyüşüne Soma Kaymakamı Ünal Koç, protokol üyeleri, engelliler ve aileleri katıldı.

        Millet Bahçesinde çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Soma Kaymakamı Ünal Koç konuşmasında kamusal alanlarda erişilebilirliğin artık zorunlu olduğunu hatırlatarak ilçede bu konuda gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

        Program, Soma Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan "Son Dans" isimli vals ve zeybek gösterisiyle sona erdi.

        İlçede ayrıca engelliler için yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

