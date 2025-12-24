GÜNCELLEME - Manisa'da babaannesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Öte yandan, hayatını kaybeden Nazen Gümüş’ün, Sivas'tan Turgutlu'da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, şüphelinin ise annesiyle birlikte Mersin’de yaşadığı ve babasını görmek amacıyla ilçede bulunduğu öğrenildi.

Gümüş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi Tarabya Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.K.G. (16), babaannesi Nazen Gümüş (73) boynundan bıçakla yaraladı.

