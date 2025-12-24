Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        GÜNCELLEME - Manisa'da babaannesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, babaannesini bıçaklayarak öldüren torun tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 09:59 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Manisa'da babaannesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, babaannesini bıçaklayarak öldüren torun tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi Tarabya Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.K.G. (16), babaannesi Nazen Gümüş (73) boynundan bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Nazen Gümüş, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Gümüş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, hayatını kaybeden Nazen Gümüş’ün, Sivas'tan Turgutlu'da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, şüphelinin ise annesiyle birlikte Mersin’de yaşadığı ve babasını görmek amacıyla ilçede bulunduğu öğrenildi.

        Gümüş'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'ın Yıldızeli ilçesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Geri manevra can aldı
        Geri manevra can aldı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Babaannesini bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki şüpheli adliyede (2)
        Babaannesini bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki şüpheli adliyede (2)
        Babaannesini bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki şüpheli adliyede
        Babaannesini bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki şüpheli adliyede
        Evinde düşüp, mahsur kalan felçli hasta, balkondan eve girilerek kurtarıldı
        Evinde düşüp, mahsur kalan felçli hasta, balkondan eve girilerek kurtarıldı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama
        Başkan Balaban Spil Mahallesi sakinlerini dinledi
        Başkan Balaban Spil Mahallesi sakinlerini dinledi
        Şehit Enis Budak, şehadetinin 2. yılında adını taşıyan okulda dualarla anıl...
        Şehit Enis Budak, şehadetinin 2. yılında adını taşıyan okulda dualarla anıl...