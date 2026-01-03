GÜNCELLEME - Manisa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü ağır yaralandı, eşi ile oğlu yaşamını yitirdi

Kaza anı ise söz konusu yoldaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin önce aydınlatma direğine, ardından bariyerlere çarpması yer aldı.

Vefat eden baba ile oğlunun cenazesi, yakınlarınca İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin aydınlatma direği ve bariyerlere çarpması sonucu baba ile 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı.

