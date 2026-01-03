GÜNCELLEME - Manisa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü ağır yaralandı, eşi ile oğlu yaşamını yitirdi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin aydınlatma direği ve bariyerlere çarpması sonucu baba ile 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı.
Ümmü Gül Ulutaş (25) yönetimindeki 45 AKG 328 plakalı otomobil, Denizli-Manisa kara yolu Ahmetağa Mahallesi yakınlarında aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere vurdu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta bulunan sürücünün eşi Samet Ulutaş'ın (30) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan sürücü Ümmü Gül Ulutaş ile 5 yaşındaki oğlu Necip Ulutaş, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Vefat eden baba ile oğlunun cenazesi, yakınlarınca İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.
Sarıgöl ilçesine getirilen Samet Ulutaş ile oğlu Necip Ulutaş'ın cenazesi, Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.
Kaza anı ise söz konusu yoldaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin önce aydınlatma direğine, ardından bariyerlere çarpması yer aldı.
