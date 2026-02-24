Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da işçinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir işçinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 13:19
        Manisa'da işçinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir işçinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İbrahim Taşdelen'in (20) kaynak yaptığı sırada akıma kapılarak ölmesiyle ilgili gözaltına alınan işveren İ.Ç. (58) ile olayın yaşandığı iş yerinin sahibi İ.S'nin (51) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        ​​​​​​​- Olay

        Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Üzümlü Kavşağı'nda önceki gün bir iş yerinin çatısında kaynak yapan İbrahim Taşdelen, üzerinden geçen yüksek gerilim hattının akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

        Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Taşdelen'in işvereni İ.Ç. ile olayın yaşandığı iş yerinin sahibi İ.S'yi gözaltına almıştı.












