Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da yaklaşık 30 milyon liralık fabrika soygunu güvenlik kamerasında

        GÜNAY PABUŞÇU - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir fabrikanın idari binasındaki para kasaları kesilerek yaklaşık 30 milyon liranın çalındığı hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 19:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da yaklaşık 30 milyon liralık fabrika soygunu güvenlik kamerasında

        GÜNAY PABUŞÇU - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir fabrikanın idari binasındaki para kasaları kesilerek yaklaşık 30 milyon liranın çalındığı hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece İstasyon Mahallesi'ndeki bir kuru üzüm işletmesinin idari binasından yaklaşık 30 milyon lira çalınmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle fabrika ve çevresindeki yaklaşık 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.

        Olay günü Saruhanlı'ya giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin araç, Plaka Tanıma Sistemi üzerinden analiz edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda kuru üzüm işletmesinden yaklaşık 30 milyon lira çalınması olayına karışan şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.

        Polis ayrıca zanlıların 14 Ekim 2025'te Turgutlu ilçesindeki bir seramik fabrikasından yaklaşık 2 milyon avro çalan kişilerle bağlantılı oldukları sonucuna ulaştı.

        Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T. (43) tarafından koordine edilen hırsızlık şebekesinin, Manisa'nın Saruhanlı, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinin yanı sıra Aydın, Burdur, Uşak, Denizli, Balıkesir'in Bandırma, Bursa'nın Orhangazi ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde 10'dan fazla fabrikada hırsızlık yaptığını ya da teşebbüste bulunduğunu saptadı.

        - Manisa polisi, çeteyi çökertti

        Manisa polisi, Türkiye'nin farklı illerinde belirledikleri fabrikaların yönetim ofislerindeki içerisinde yüklü miktarda para olan çelik kasaları soyan İstanbul merkezli hırsızlık çetesini düzenlenen operasyonla çökertti.

        Hırsızlıkları şebekenin elebaşı E.T'nin planladığı ve belirli bir aşamaya kadar gruba eşlik ettiği tespit edildi. Manisa polisinin İstanbul ve Yalova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla E.T. ile 7 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        - Soygun anı güvenlik kamerasında

        Saruhanlı'daki fabrikanın güvenlik kameraları, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece yaşanan hırsızlığı kaydetti.

        Kayıtlarda, telsizle iletişim kuran şüphelilerin yangın merdiveninden tırmanarak çatıya çıktığı, idari binadaki yönetim ofisine girdikten sonra para dolu sırt çantalarıyla yemekhaneden geçerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir

        Benzer Haberler

        Demirci'nin susamlı helvası ramazanın vazgeçilmezleri arasında
        Demirci'nin susamlı helvası ramazanın vazgeçilmezleri arasında
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
        Salihli'de öksüz ve yetimler için gönülleri ısıtan iftar
        Salihli'de öksüz ve yetimler için gönülleri ısıtan iftar
        Saruhanlı'da 22 milyon TL'lik altyapı seferberliği
        Saruhanlı'da 22 milyon TL'lik altyapı seferberliği
        Sağlıklı yaşam için meydanda buluştular
        Sağlıklı yaşam için meydanda buluştular
        Manisa'nın tescilli lezzeti sahur sofralarının vazgeçilmezi Manisa'nın taba...
        Manisa'nın tescilli lezzeti sahur sofralarının vazgeçilmezi Manisa'nın taba...