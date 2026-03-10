Canlı
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti, olayla ilgili 11 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 21:16
        Ragıpbey Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ömer Durmuş (32), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

        Yaralı Onur Efe'nin (29) hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Olayın ardından kaçan kardeşler E.V. (19) ile R.V. (21) polise teslim oldu. Soruşturma kapsamında kardeşlerin yanı sıra 9 kişi daha gözaltına alındı.

        - Olay

        Ragıpbey Mahallesi'nde dün Onur Efe, kardeşi Suat Efe (24) ve Ömer Durmuş ile E.V. ve R.V. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suat ve Onur Efe ile Ömer Durmuş, bıçakla yaralanmıştı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Suat Efe kurtarılamamıştı.

