Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti, olayla ilgili 11 zanlı gözaltına alındı.



Ragıpbey Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ömer Durmuş (32), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.



Yaralı Onur Efe'nin (29) hastanedeki tedavisi sürüyor.



Olayın ardından kaçan kardeşler E.V. (19) ile R.V. (21) polise teslim oldu. Soruşturma kapsamında kardeşlerin yanı sıra 9 kişi daha gözaltına alındı.



- Olay



Ragıpbey Mahallesi'nde dün Onur Efe, kardeşi Suat Efe (24) ve Ömer Durmuş ile E.V. ve R.V. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suat ve Onur Efe ile Ömer Durmuş, bıçakla yaralanmıştı.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan Suat Efe kurtarılamamıştı.

