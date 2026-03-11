Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:00
        Manisa'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Ragıpbey Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.P. (44), V.P. (40), R.A. (36) ve E.V. (45) savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden E.V. (18), R.V. (21) ve S.E. (34) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, O.G. (37), M.K. (19), A.P. (22), Ö.P. (21) ve B.P. (17) ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Yaralanan Onur Efe'nin (29) hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Yaşamını yitiren Suat Efe'nin (24) cenazesi, Akhisar ilçesindeki Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Ömer Durmuş'un (32) cenazesi ise memleketi Ağrı'ya gönderildi.

        - Olay

        Ragıpbey Mahallesi'nde 10 Mart'ta Onur Efe, kardeşi Suat Efe ve Ömer Durmuş ile E.V. ve R.V. arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Suat ve Onur Efe ile Ömer Durmuş, bıçakla yaralanmıştı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Suat Efe ve Ömer Durmuş kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından kaçan kardeşler E.V. ile R.V. polise teslim olmuş, soruşturma kapsamında kardeşlerin yanı sıra 10 kişi daha gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

