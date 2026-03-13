        Manisa'da Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde derste Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan felsefe öğretmeni tutuklandı.

        Giriş: 13.03.2026 - 22:50 Güncelleme:
        İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli felsefe öğretmeni R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen R.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        - Olay

        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerde, felsefe öğretmeni R.A'nın ders sırasında Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı yönünde iddiaların bulunduğu bildirilmişti.

        Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, ifadelerin alınması ve delillerin tespitine yönelik çalışmalar için ilgili birimlere gerekli talimatların verildiği ve öğretmenin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Cimbom, Başakşehir'i ikinci yarıda geçti!
        Bahçeli'den açıklamalar
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlber
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar'ın hayatını değiştiren telefon
        Müzik dünyasının acı kaybı
