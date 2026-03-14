Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da bir kişinin evinde ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 21:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi Mahallesi'ndeki evinde Murat Eroğlu'nun (45) ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliye sevk edilen H.D.K. (31) ve F.E. (26) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Merkezefendi Mahallesi 3903 Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Murat Eroğlu'nu (45) yatağında hareketsiz bulan yakınları dün durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, yapılan kontrolde Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Eroğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu tespit edilmişti.


        Polis, olay sırasında evde bulunan ve aralarında Eroğlu'nun akrabalarının da olduğu 4 kişiyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
