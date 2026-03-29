Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi toprağa verildi.



İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarınca teslim alınan sağlık personeli Muharrem Yasin Şimşek'in (19) cenazesi, görev yaptığı Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önüne getirilerek helallik alındı.



Daha sonra Girelli Mahallesi Merkez Camisi'ne götürülen Şimşek'in cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.



Tır sürücüsü A.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Manisa'nın Alaşehir ilçesi Girelli Mahallesi yakınlarında önceki gün meydana gelen kazada, tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Muharrem Yasin Şimşek (19) yaşamını yitirmiş, tır sürücüsü A.K. (30) ile otomobildeki S.K. (19) yaralanmıştı.

