Yunusemre’de hedef 3 puan

Lige 3 puanla başlayan BAL 8. Grup ekiplerinden Yunusemre Belediyespor, 2. haftada deplasmanda oynayacağı Aydın Yıldızspor maçında da 3 puanı hedefliyor.

20192020 sezonuna Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta yer alan ve ilk haftayı kendi evinde 51’lik Manisa Sanayispor galibiyeti ile lider kapatan Yunusemre Belediyespor, Aydın Yıldızspor maçında da 3 puanı hedefliyor. Maç hazırlıklarını Karaali Spor Tesislerinde sürdüren mavi beyazlı takımda, maç öncesinde sakat olan Aykut Eren’in tedavisi devam ediyor. Aykut Eren’in durumunun maç günü netleşeceği öğrenilirken, Yunusemre Belediyespor, 29 Eylül Pazar günü Adnan Menderes Stadı’nda saat 15.00’te Aydın’da rakibiyle karşılaşacak.

BAL 8. Grubun 29 Eylül Pazar günü saat 15.00’da oynanacak olan 2. hafta maç programı ise şöyle: “Aydın YıldızsporYunusemre Belediyespor, Bolvadin BelediyesporSalihli Belediyespor, Bergama BelediyesporBornova Yeşilova, Manisa SanayisporSökespor, Bigadiç BelediyesporBölmespor, Aliağa Futbol A.ŞAyvalıkgücü Belediyespor, Gönen BelediyesporSandıklıspor.”

MANİSA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

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