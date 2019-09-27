Salihli’de 'Üretici Pazarı' açıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde üreticilerin yetiştirdiği ürünleri satabileceği üretici pazarı açıldı.

Salihli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Salihli Üretici Pazarı’ Çarşamba Pazarının kurulduğu yeni pazar yerinde hizmete açıldı. Cuma günleri kurulacak olan üretici pazarında, üreticiler ürettikleri ürünlerini doğrudan tüketicilerle buluşturacak. Kurulan pazarda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)kaydı ve üretici belgesi olmayan üreticiler pazarda tezgah açamayacak. Üreticiler sadece kendi ürettikleri ürünleri satabilecek.



Ürünler tek tek incelendi

Üreticiler ve çiftçilere destek olma amacıyla pazarın ilk gününde tezgah açan satıcılar Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Zabıta Müdürü Yılmaz Demirtaş, Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rifat Yavaş ile zabıta ekipleri tezgah açan üreticilerin tezgahlarındaki sattıkları ürünlerin, kendisinin yetiştirip yetiştirmediğini tek tek kontrol etti. Ekipler, üreticilerin kendilerinin yetiştirmediğini tespit ettikleri ürünleri tezgahlardan kaldırttı. Zabıta Müdürü Demirtaş, denetimlerin devamlı yapılacağını vurgu yaparak, amaçlarının pazarda üreticilerin ürettikleri ürünleri sattırmak olduğunu belirtti.

MANİSA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

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