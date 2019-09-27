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Pazarcı esnafından üretici pazarı tepkisi

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Manavlar ve Pazarcılar Odası üyeleri, Çarşamba Pazarının kurulduğu yerde hizmete açılan üretici pazarına tepki gösterdi. Pazarcı esnafının 'Üretici pazarı'na tepki göstermesi üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına pazarda geniş güvenlik önlemi aldı.

Pazarcı esnafından üretici pazarı tepkisi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Manavlar ve Pazarcılar Odası üyeleri, Çarşamba Pazarının kurulduğu yerde hizmete açılan üretici pazarına tepki gösterdi. Pazarcı esnafının 'Üretici pazarı'na tepki göstermesi üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına pazarda geniş güvenlik önlemi aldı.
Salihli’de üretici pazarı hizmete açılırken, Rifat Yavaş Başkanlığındaki Manavlar ve Pazarcılar Odası üyeleri de pazarda toplanıp, açılan pazara tepki gösterdi. Pazarcı esnafına Akhisar Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güral ve Salihli Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rifat Yavaş da destek verdi.

“Esnafımız günlük taze ve meyveyi tüketiciye ulaştırıyor”
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekipleri pazarda olumsuz bir olayın çıkmaması için önlem alırken, pazarcı esnafı basın açıklaması yaptı. Salihli Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rifat Yavaş, odaya kayıtlı esnafların yüzde 60’ının hem kendi malını üreten, hem de satan üyeler olduğunu söyledi. Yavaş, “Salihlimizde çarşamba, pazar ve cumartesi günleri kurulan pazar yerlerimizde halkımıza hizmet gösteren, soğuk sıcak, kar buz demeden sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar mesai harcayıp halkımıza taze günlük sebze ve meyveyi ulaştıran pazarcı esnaflarımızdır.” dedi.

“Üretici Pazar kontrol altına alınamayacaktır”
Oda başkanı Yavaş, üretici pazarına karşı olma sebeplerini ise şu şekilde belirtti: “Öncelikle üreticilerimizin Cumartesi Pazarında belediyeye ait boş yerlerde ürünlerini satmaları yönünde fikrimizi ve önerimizi yapmıştık. Kanunen üreticilerin kendi ürettiği malları belediyenin göstermiş olduğu üretici pazarlarında devamlılık arz edecek şekilde ürünlerini satmaları halinde faaliyetlerinin ticari kazanç esasları çerçevesinde vergilendirilecek vergi kaydının ve oda kaydının yapılması gerekli olacaktır. Bu nedenle belediyenin kuracak olduğu bu pazarın ileride esnaf pazarına dönmesi demektir. Üretici pazarının denetimleri asla kontrol altına alınamayacağından kayıt dışı kişiler üretici adı altında hallerden ve tarlalardan mal alıp bu pazara mallarını getirip 'kendi malım' diye satıp halkımızı kandıracaklarından hiçbir şüphemiz yoktur. Üretici bölgesi olduğumuzdan ve odamıza kaydı bulunan çoğunlukta üreticipazarcı esnafımızın çok olması ve şehrimizin nüfusunun yeterli olmayışıdır.” diye konuştu.

“Pazarcı esnafımızın sesine kulak verin”
Sokak ve mahalle aralarında, cami önlerinde kahvehane ve benzeri gibi yerlerde kayıt dışı seyyar kişilerin satış yapmasının pazarcı ve manav esnaflarını yeterince mağdur ettiklerini vurgu yapan Yavaş şunları söyledi: “Böyle durumda haksız rekabeti ortaya çıkarmaktadır. Buna karşı zabıta ekiplerinin daha sık ve düzenli şekilde kontrollerini yapmalarını bekliyoruz. Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm siyasi partilerimizin, belediye meclis üyelerinin konuyla alakalı pazarcı esnaflarımızın sesine kulak vermelerini, esnafımızın ekmeklerini böldürtmemeleri adına bizlerin yanında olmalarını bu karardan biran önce dönmelerini talep etmekteyiz.”
Yapılan açıklamanın ardından pazarcı esnafı olaysız bir şekilde dağıldı.

MANİSA

28 Eylül 2019 Cumartesi

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