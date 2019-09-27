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Başkan Ergün Akhisar’da itfaiye biriminin açılışını yaptı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hizmete başlayan itfaiye biriminin açılış törenine katıldı.

Başkan Ergün Akhisar’da itfaiye biriminin açılışını yaptı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hizmete başlayan itfaiye biriminin açılış törenine katıldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar ziyareti kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Akhisar Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokol sonrasında tamamlanarak hizmete hazır hale gelen Akhisar Organize Sanayi Bölgesi itfaiye biriminin açılış törenine katıldı.
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi itfaiye biriminin açılış törenine AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, genel sekreter yardımcıları, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, STK temsilcileri, AKhisar OSB Başkanı Ali Çınarlı, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 2 buçuk milyon liralık maliyetle Akhisar OSB’sine hizmet verecek itfaiye birimi hem OSB içindeki hem de yakın çevredeki yangınlara ve olaylara müdahalede bulunacak.
İtfaiye biriminin açılışında konuşan Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Çınarlı, “Manisamıza ve Akhisarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizim emeklerinin yanında en büyük emek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ündür. Akhisar’a ve çevresine yapacağı katkıdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

“Kurumlar arası işbirliğine güzel bir örnek yaşıyoruz”
Açılış töreninde konuşan Başkan Ergün, kurumlar arası işbirliğinin güzel bir örneğinin yaşandığını belirterek, “Manisamızın büyükşehir belediyesi olmasıyla birlikte yani 2014 yılı itibariyle 17 ilçemize ulaşmaya başladığımız hizmet alanımızda bugün çok sayıda proje ve hizmeti hayata geçirmiş olmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayım. Göreve geldiğim ilk günden beri kurumlar arası işbirliğine önem veriyor ve bu konuda oldukça hassas davranıyorum. Akhisar Organize Sanayi Bölgemizin değerli başkanı Ali Çınarlı böyle bir teklifle geldiğinde çok mutlu olduğumu kendisine de ifade etmiştim. Nihayetinde güzel bir protokolle bu önemli hizmeti işbirliğiyle hayata geçirdik. Ben huzurlarınızda kıymetli başkana, yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“İtfaiyede A’dan Z’ye yenileme yaptık”
Başkan Ergün, göreve gelmelerinin ardından itfaiyede büyük oranda yenileme yapılarak Manisalılara hizmet vermeye başladıklarını belirterek, “Manisa’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte il genelindeki tüm itfaiye hizmetlerinin de büyükşehir belediyesine geçtiğini hepiniz biliyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve gelir gelmez itfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için de önemli planlamalar yaptık. Araçlarından ekipmanlarına, telsizinden personeline, itfaiye amirliklerinden müfrezelerine kadar A’dan Z’ye yenileme yaptık. Türkiye’de sayılı birkaç ilimizde bulunan 55 metre merdivenli araçları da itfaiyemize kazandırdık. Akhisar ilçemize de kazandırdığımız yeni itfaiye hizmet binalarıyla ilçe genelinde köyler dahil olmak üzere en ücra noktalara bile en hızlı şekilde müdahale etme kabiliyetini arttırdık. Zeytinliova, Başlamış, Dağdere ve Beyoba’daki müfrezelerimiz ile hizmet kalitemiz ve etkinliğimiz daha da arttı. Ayrıca mahallelerimize traktör arkası tankerler teslim ederek, ilk müdahale için vatandaşımıza da imkan sağlamış olduk” diye konuştuk.

“Akhisar OSB ile protokol imzaladık”
Başkan Ergün, Akhisar OSB ile yapılan protokolü hatırlatarak, protokol hakkında bilgiler verdi. Başkan Ergün, “Akhisar OSB yönetimimizle imzaladığımız protokol doğrultusunda kazandırdığımız birimle ilgili de birkaç bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Alan ve kapsam olarak gelişen ve genişleyen Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç haline gelen itfaiye birimi, bölgede bulunacağı hizmet kadar çevre mahallelere de hizmet verecek. Faaliyete başlayan bu birimimizde tefrişat ve araçlarla ilgili mali yük Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından karşılandı. Birimde çalışacak personel de Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlandı. Burada toplamda 3 müdahale aracı ve tam donanımlı 13 personel görev alacak. İtfaiye birimimiz hem organize sanayi bölgesinde hem de çevresinde yaşanabilecek her türlü afet ve acil durumlara müdahale edecek şekilde konuşlandırıldı. Cenabı Allah kullandırmayı nasip etmesin. En büyük temennimiz bu. Ancak hayatın gerçekleri de kaçınılmaz. Sonuç itibariyle bizler bu önlemleri almakla mükellefiz. Yüce Allah, Akhisarımızı, Manisa’mızı ve ülkemizi her türlü kazadan, afetten korusun diyorum” dedi.
Başkan Ergün konuşmasının sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler vererek, içinde bulunulan haftanın İtfaiye Haftası olduğunu hatırlattı ve tüm itfaiye personelinin haftasını kutladı.

Açılış kurdelesi kesildi
Yapılan konuşmaların ardından, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yaptığı katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Edilen duaların ardından Akhisar Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Birimi’nin açılışı kesilen kurdele ile yapıldı. Açılışın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyeleri itfaiye birimini gezerek incelemelerde bulundu.

MANİSA

28 Eylül 2019 Cumartesi

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