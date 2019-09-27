Jandarmadan narko köpekli uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa operasyonunda yasa dışı kenevir eken 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde M.E., Ö.E., O.C., O.Ç. ve C.E. isimli şahısların yasa dışı kenevir ekimi yaptığı istihbaratı üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube birimleri ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 7 asayiş timi, 2 istihbarat unsuru, 2 narkotik köpek, 1 JASAT, 1 OYİT ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı olarak ormanlık alanda, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 95 kök Hint keneviri, C.E. isimli şahsın evinde 235 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, O.Ç.'nin evinde ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar adli mercilere sevk edildi.

MANİSA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

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