Kula'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Manisa’nın Kula ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün sabaha karşı düzenlediği operasyonda Y.A., A.C., S.A. ile C.A isimli 4 kişiyi ve bu şüphelilerin İzmir’den bağlantılı olduğu B.İ. isimli şahsı gözaltına almıştı. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise bir miktar içime hazır kubar esrar ve çeşitli uyuşturucu haplar ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.C., S.A., C.A. ve B.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Y.A., Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticareti ile ilgili çalışmaları sürüyor.

MANİSA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 16:28

AKŞAM 19:07

YATSI 20:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.