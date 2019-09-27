Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

- MANİSA´nın Kula ilçesinde, polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik dün sabah operasyon yaptı. Şüphelilerin evlerine yapılan baskında çeşitli miktarda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda Y.A., A.C., S.A., ve C.A. adlı 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerle bağlantısı tespit edilen B.İ. ise, İzmir'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. tukuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



MANİSA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

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