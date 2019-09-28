Demir ustası, işini sanatla buluşturdu

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde demir ustası İbrahim Erkaya (45), mesleğini sanatla buluşturdu. Demiri işleyerek yaptığı minyatürleri adeta birer sanat eserine dönüştüren Erkaya'nın ürünleri büyük ilgi görüyor.

Manisa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde çalışan ferforje demir ustası, evli ve iki çocuk babası İbrahim Erkaya, demiri işleyerek tank, savaş uçağı, motosiklet ve kılıç gibi birçok araç ile eşyanın minyatürünü yaptı. Yapılan ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 50 liradan başlayarak 5 bin liraya kadar çıkan ürünler, satın alındı. Yapıtlarının beğenilmesinden memnun olan Erkaya'nın demirci dükkanı adeta sanat atölyesine dönüştü. Mesleğe 1985 yılında çırak olarak başladığını belirten Erkaya, "Demirciliğin basit bir iş olmadığını, farklı eserler yapılabileceğini göstermek istedim. Çok sayıda eser ortaya çıktı. Tank, üzüm, motosiklet ve kılıç gibi birçok minyatür yaptım. Atıl parçalardan kalemlik yaptım. Bazılarını görerek, bazılarını hayal kurarak tasarladım. Hedefim kendimi daha iyi tanıtmak. Ayrıca mesleğe yeni kişiler yetiştirmek ama maalesef çırak yok. Yapabildiğim kadar işimi yapacağım" dedi.

Müşterilerden İsmail Vardaroğlu (48), "Bir demir işimiz vardı. Sanayide gezerken, İbrahim kardeşimizi bulduk. Biz kendi işimizi unutup, yaptığı eserlere daldık. Çok güzel eserler var. Ben yaptığı tankı beğendim. Çok hoşuma gitti. Pazarlık yaptık" dedi.

Bir diğer müşteri oto tamircisi Burhan Hangi (42), "İbrahim arkadaşımızın eserlerinin methini duydum geldim, inceledim. Gerçekten birbirinden harika ve güzel eserler. Ben motosikleti beğendim. Çok beğendim ve satın aldım" dedi.FOTOĞRAF



MANİSA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 16:28

AKŞAM 19:07

YATSI 20:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.