İyilikte yarıştılar birinciliği kazandılar ‘Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik Proje Yarışmaları’ kapsamında Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye birincisi oldu Ankara’da düzenlenen törenle ödülünü alan öğrenciler için okullarında karşılama töreni yapıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan ‘Görme Engelliler İçin Dokunsal Eğitim Materyalleri ve Haritalar’ isimli proje ‘Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik Proje Yarışmaları’nda Türkiye birincisi seçildi. Ödüllerini Ankara’da düzenlenen törenle alan öğrenciler okullarında büyük coşkuyla karşılandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü önderliğinde Türkiye'deki tüm İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde uygulanan ‘Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik Proje Yarışmaları' kapsamında hazırladıkları‘ Görme Engelliler İçin Dokunsal Eğitim Materyalleri ve Haritalar’ isimli projeyle Türkiye birincisi olan Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ankara’da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Proje koordinatörü Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun ve öğrenciler için ödül töreninin ardından okulda karşılama töreni düzenlendi. Projenin koordinatör öğretmeni Sözer Vurgun, öğrenciler Tuğçe Yağdıran, Azra Yılmaz ve Fatma Türe okula girişlerinde büyük bir coşkuyla karşılanırken konfetiler eşliğinde okullarına girdi. Düzenlenen törene Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Manisa İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Recep Özgüvenç de katılarak öğrencileri ödüllendirdi. Öğrenciler kendileri için hazırlanan pastayı kesti.



Projenin farklı okullara yayılması planlanıyor

Hazırlanan projenin önümüzdeki dönemlerde diğer okullarda da uygulanmasının hedeflendiğini kaydeden Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Rifat Türkarslan, “Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde STK'ların işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında iyilik okulları ödülünde okulumuz Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında birinciliğe layık görüldü. Projemizi görme engelliler üzerinden yürüttük ve hem ülkemizdeki hem de Afrika’nın çeşitli ülkelerindeki görme engelli kardeşlerimize yaptığımız materyalleri ulaştırdık, beyaz bastonları ulaştırdık. Binlerce liralık hediye paketlerimizi kendilerine gönderdik. Bu projeyle, Türkiye’de 70 binden fazla öğrenci bu projeye katıldı. 1 milyondan fazla iyilik ürünleri ortaya çıktı ve birçok insanımız bu projelerden faydalandı. Bu projeyle birlikte uygulamalı değerler eğitimi modeline örnek proje olarak sunulması ve projenin diğer farklı okullarda uygulanması hedefleniyor.” dedi.



Projenin detayı

Manisa’da ilk olarak 2016 yılında görme engellilerin coğrafya derslerini daha iyi kavrayabilmeleri amacıyla Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun tarafından hayata geçirilen kabartmalı haritalar projesi, sadece haritalarla sınırlı kalmayarak, görme engelli çocuklar için eğitim materyalleri ve zeka oyunları da geliştirildi. ‘İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor’ proje yarışması kapsamında Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Lisesi Proje Okulu öğrencileri kurdukları iyilik atölyesinde velileriyle birlikte görme engelli çocuklar için kabartmalı haritalar ve eğitim materyalleri hazırlayarak görme engelli öğrencilerin bulunduğu okullara gönderdi. ‘3 ülke, 30 okul 3 bin mutlu çocuk’ sloganıyla hareket edilen projeyle görme engelli öğrencilerin eğitim aldığı Filistin, Sudan, Ruanda’daki liselere kabartmalı dokunsal haritalar, rubik küpler, beyaz bastonlar ve zeka oyunları gönderildi.

MANİSA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

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