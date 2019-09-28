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Başkan Ergün Akhisarlı muhtarlarla Göcek’te buluştu

İHA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar ilçesi ziyaretinde Göcek Mahallesi'nde, bölgedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 40 mahalle muhtarının yer aldığı buluşmada, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin yanı sıra atlı birlikler ve Kula Gençlik Efe Yaren ekibi tarafından karşılanan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Başkan Ergün Akhisarlı muhtarlarla Göcek’te buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar ilçesi ziyaretinde Göcek Mahallesi’nde, bölgedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 40 mahalle muhtarının yer aldığı buluşmada, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin yanı sıra atlı birlikler ve Kula Gençlik Efe Yaren ekibi tarafından karşılanan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretleri kapsamında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ergün, ilçe ziyareti kapsamında Göcek Mahallesi’nde çevre muhtarlarıyla bir ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Çevre mahallelerden 40’a yakın mahalle muhtarının yer aldığı ziyarette Başkan Ergün’ü mahalle girişinde kadınlar, mahalle muhtarları ve Kula Yarenleri karşılandı. Mahalle ziyaretinde Başkan Ergün’e Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yaçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Burak Aslay ve Ertuğrul Yıldırım, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, Başkan Danışmanları Azmi Açıkdil ve Nursel Ustamehmetoğlu, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, MANULAŞ Genel Müdürü Özgür Temiz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP ilçe başkanları, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Başkan Ergün’e, mahallede bir süre Kula Gençlik Efe Yaren Ekibi ve atlı birlikler eşlik etti. Mahalle meydanında Göcek Mahalle Muhtarı Erol Kayan, Başkan Ergün’e mahallelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Ergün ise mahalleye yapılan hizmetlerden ve yatırımlardan bahsetti. Başkan Ergün, seyahatlerin daha güvenli hale gelmesi için yollara yönelik yatırımlarda bulunduklarını belirterek, ulaşım ve içme suyu sorunlarına el attıklarını hatırlattı. Başkan Ergün, “Sadece Akhisar’a Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ olarak yaptığımız yatırım asfalt noktasında 404 kilometre. Son bir ayda yaptığımız 43 kilometre hariç. Geçtiğimiz 4 sene içinde yaptığımız hem MASKİ hem Büyükşehir olarak tam 162 milyon lira Akhisar’a hizmet yapmışız. Manisa’nın 6 bin kilometre yol ağı var. Geçtiğimiz 3 sene içinde yaptığımız 3 bin kilometre sathi kaplama 600 kilometre de sıcak asfalt imalatını gerçekleştirebildik. Son 1 ay içinde Gördes’i bitirdik, Demirci’yi bitirdik, hava şartlarının imkan verdiği yüksek kesimlerden başladık. Kula’yı bitirdik, şu anda Selendi’de çalışılıyor, Akhisar’da 43 kilometre bitirildi. 243 kilometre tamamlandı, yaklaşık 5060 kilometremiz kaldı. Onlar da tamamlanacak. Şu anda Kırkağaç’a geçildi, oradan Soma, Köprübaşı’nda çalışma devam ediyor. Sonuçta her şey paraya, bütçeye bakıyor. Bundan bir buçuk ay öncesi, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur olmak üzere, merkez iki ilçe belediye başkanlarımızla Ankara’da Çevre Şehircilik Bakanımızın makamına çıkmıştık. Bu attığımız asfaltların altına atılan bitümün bedelinin desteğini almak için. Allah hepsinden razı olsun. Bu tamamlanacak 300 kilometre yolla ilgili tam 18 milyon lira bitüm kredisini sağlayarak kendi şantiye ekiplerimizle, ihale değil, kendi ekip ve araçlarımızla bu hizmeti yaptık veya bitirmek üzereyiz. Hem katkıda bulunan hepsine teşekkürlerimiz iletiyorum, onların da katkısı, imzası var” dedi.
Başkan Ergün mahalle muhtarlarına ve mahalle sakinlerine yönelik konuşmasının ardından mahalle muhtarlarının da katılımıyla birlikte mahalle meydanında hazırlanan yemek programına katıldı. Göcek mahallesi programında muhtarlar ve mahalle sakinleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Ergün’e mahalle sakinleri tarafından zeytinyağı ve mahallenin ürettiği ürünler hediye edildi. Kendisine hediye edilen bir kuzuyu ise Başkan Ergün bakmaları için mahalle sakinlerine bıraktı.

MANİSA

29 Eylül 2019 Pazar

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