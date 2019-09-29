Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer: 2-0

İstanbul'da bir deprem daha

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STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Alim Kandemir (xx), Suha Adıyaman (xx), Osman Baruk (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Kahveci (xxx) Mustafa (xx), Zafer (xxx), Mehmet (xxx), Oğuz (xx), Erhan (xxx), Onur (xx), Umut (xxx) (Dk. 79 Ferhat xx), Volkan (xx) (Dk. 60 Nizamettin xxx), Dilaver (xxx), Serdar (xx) (Dk. 89 Sinan)

SARIYER: Ali (x) Şaban (xx), Yaser (x), Alim (x) (Dk. 80 Okan x), Doğukan (xx), Şahin (xx), Ozan (x) (Dk. 59 Murat x), Hüsnü (x) (Dk. 67 Özgür xx), İlter (x), Adem (xx), Bertul (x)

GOLLER: Dk. 16 Zafer, Dk. 77 Nizamettin (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Zafer, Nizamettin (Manisa FK) - Ozan, Hüsnü, Şahin, Özgür (Sarıyer)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, evinde Sarıyer engelini de rahat aştı, 5'te 5 yaparak koltuğunu korudu: 2-0. Mümin Özkasap Tesisleri'nde oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 16'ncı dakikada Zafer ve 77'nci dakikada Nizamettin attı. Bu skorla 5 hafta sonunda rakiplerine hiç puan kaptırmayıp puanını 15 çıkaran Manisa temsilcisi liderliğini sürdürdü. Manisa FK'lı futbolcular, 90 dakika bitiminde sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.



MANİSA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 13:06

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YATSI 20:20

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