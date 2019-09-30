Manisa’da fabrika yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa’da fabrika yangını

İHA

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın kimyasal bölümünde yangın meydana gelirken tamamen kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Manisa’da fabrika yangını

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın kimyasal bölümünde yangın meydana gelirken tamamen kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre havlupan ve radyatör üretimi yapılan fabrikanın kimyasal bölümünde nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Fabrikadaki yangını fark eden fabrika bekçisi itfaiye ekiplerine haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekipler kimyasal bölümündeki yangına yaklaşık 2 saat boyunca müdahale etti. Yangın ekiplerin başarılı çalışması sonrasında tamamen söndürüldü.
Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MANİSA

30 Eylül 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 16:26
  • AKŞAM 19:04
  • YATSI 20:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da korkunç cinayet, kızının gözü önünde vuruldu Lunaparkta kan aktı
YEREL HABERLER Manisa’da korkunç cinayet, kızının gözü önünde ...
TFF 2. Lig: Manisa FK: 2 - Sarıyer: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Manisa FK: 2 - Sarıyer: 0
Turgutluspor - Ağrı 1970 Spor: 1-1
YEREL HABERLER Turgutluspor - Ağrı 1970 Spor: 1-1
Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer: 2-0
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer: 2-0
Alaşehir'de 4 katlı apartmanın çatısı yandı
YEREL HABERLER Alaşehir'de 4 katlı apartmanın çatısı yandı
Otomobil tutkunları Akhisar AutoFest’e akın etti
YEREL HABERLER Otomobil tutkunları Akhisar AutoFest’e akın etti
Manisa'da korkutan yangın
YEREL HABERLER Manisa'da korkutan yangın
Manisa'da görme engelli kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Manisa'da görme engelli kediyi itfaiye kurtardı
Manisa BBSK Federasyon Kupası hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Manisa BBSK Federasyon Kupası hazırlıklarını ...
Akhisar Kitap günleri söyleşilerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Akhisar Kitap günleri söyleşilerine yoğun ilgi
Sosyal medyayla gelen iyilik Sosyal medya sayesinde 4 yılda 3 bin 500 yardıma muhtaca ulaşan Ünzile Özkan: “Sadece dua almak için yapıyorum. Dua almaya da inşallah devam edeceğim”
YEREL HABERLER Sosyal medyayla gelen iyilik Sosyal medya sayesinde 4 ...
Tekvando kuşak sınavı nefes kesti Kuşak sınavına 110 sporcu katıldı
YEREL HABERLER Tekvando kuşak sınavı nefes kesti Kuşak sınavına 110 ...
Planetaryum binlerce öğrenciyi ağırladı Manisa’da açılan ‘251 Bin Dev Öğrenci Planetaryum ve Bilim Evi’ eğitim öğretim yılına hızlı başladı
YEREL HABERLER Planetaryum binlerce öğrenciyi ağırladı Manisa’da ...
Salihli Kızılay öğrencileri sevindirdi
YEREL HABERLER Salihli Kızılay öğrencileri sevindirdi
Bahçeli’nin başdanışmanı Güler Manisa’da imza gününe katıldı
YEREL HABERLER Bahçeli’nin başdanışmanı Güler Manisa’da imza gününe ...
Başkan Ergün Akhisarlı muhtarlarla Göcek’te buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ergün Akhisarlı muhtarlarla Göcek’te buluştu
Başkan Dutlulu, Efendi Mahallesi sakinleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Dutlulu, Efendi Mahallesi sakinleriyle buluştu
Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Milli judocu Hilal Öztürk dünya üçüncüsü oldu
İstanbul Efendisi, Akhisarlıları güldürdü
YEREL HABERLER İstanbul Efendisi, Akhisarlıları güldürdü
Lalelispor’dan 10 numara başlangıç Manisa'da Amatör Lig heyecanı başladı
YEREL HABERLER Lalelispor’dan 10 numara başlangıç Manisa'da Amatör ...
Komisyon üyeleri Kula'yı gezdi
YEREL HABERLER Komisyon üyeleri Kula'yı gezdi
Akhisar kitap günleri başladı
YEREL HABERLER Akhisar kitap günleri başladı
Salihli’de emlakçılar belgelerini aldılar
YEREL HABERLER Salihli’de emlakçılar belgelerini aldılar
İranlı aracılardan ticaret için EGEİD üyelerine ziyaret
YEREL HABERLER İranlı aracılardan ticaret için EGEİD üyelerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X