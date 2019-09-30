BAL 8. Grup’ta haftanın görünümü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta 2. Hafta maçları tamamlandı. 14 takımın yer aldığı grupta 8 takım 4 puanla ilk 8 sırada yer alırken 4 takım ise oynadığı iki maçı da kaybederek sıfır puanla son 4 sırada yer aldı.

BAL 8. Grup’ta mücadele eden Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor deplasmanda Aydın Yıldızspor’la 22 berabere kalırken, Salihli Belediyespor deplasmanda Bolvadin Belediyespor’u 21 yendi. Manisa Sanayispor ise kendi evinde Sökespor’a 21 kaybetti. Yunusemre Belediyespor 4 puan ve averajla gruptaki liderliğini sürdürürken Salihli Belediyespor 4 puan ve averajla 6. sırada, Sanayispor ise sıfır puan ve averajla 13. sırada yer aldı.

BAL 8. Grupta oynanan 2. Hafta karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı: “Bolvadin Belediyespor 12 Salihli Belediyespor, Bergama Belediyespor 30 Bornova Yeşilova, Manisa Sanayispor 12 Sökespor, Aydın Yıldızspor 22 Yunusemre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor 51 Bölmespor, Aliağa Futbol A.Ş. 11 Ayvalıkgücü Belediyespor, Gönen Belediyespor 12 Sandıklıspor.”

MANİSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:37

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