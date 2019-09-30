Jandarmadan alkışlanacak hareket

Manisa’nın Salihli ilçesinde sünnet düğününe katılan jandarma trafik motorize ekipleri, sünnet çocuklarını motora bindirip konvoya katılarak örnek bir davranışa imza attı.

Salihli’nin Kordon Mahallesi'nde ikamet eden HafizeKenan Akar çifti, oğulları Burak ve Ahmet Efe Akar’ın ilk mürüvvetlerini görmek için sünnet düğünü düzenledi. Baba Kenan Akar, sünnet düğünü öncesi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen’i ziyaret ederek, çocukları Burak ve Ahmet Efe’nin jandarmayı çok sevdiğini dile getirip, jandarma motorize ekiplerini sünnet düğününe davet etti. Jandarma ekipleri de Akar çiftinin bu davetini geri çevirmeyip sünnet düğününe 2 motorize ekiple katıldı.

Sünnet düğününe katılan jandarma trafik motorize ekipleri, mahallede faaliyet gerçekleştirerek, jandarma hakkında bilgilendirme yaptı. Ekipler sünnet çocuklarına motora bindirip Kordon, Köseali, Yeşilkavak ve Beylikli mahallelerini konvoy eşliğinde gezdirerek, hem gönüllere girdi hem de farkındalık oluşturdu.

Jandarma ekipleri Akar ailesine hayırlı olsun dileklerini ileterek sünnet düğününden ayrıldı. Baba Kenan Akar ise çocuklarının çok sevdiği jandarma ekiplerinin sünnet düğününe katılarak mutluluklarına mutluluk katmalarından dolayı jandarma trafik motorize ekiplerine teşekkür etti.

MANİSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:37

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