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Manisa FK tüm kulüpleri solladı

DHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yapan lider Manisa Futbol Kulubü, profesyonel liglerde mücadele eden 125 takım içinde en başarılı ekip olarak dikkat çekti. Liglerde puan kaybı yaşamayan tek takım olan siyah-beyazlılar, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de yer alan 124 takımı solladı. Bu periyotta Zonguldak Kömürspor'u 1-0, Hacettepespor'u (D) 6-1, Hekimoğlu Trabzon'u 6-3, Şanlıurfaspor'u (D) 3-0 mağlup eden Manisa temsilcisi son olarak dün evinde Sarıyer'i 2-0'la geçti. Manisa FK, attığı 18 golle liglerin en skorer takımı olmayı da başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2-1'le Elazığ...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yapan lider Manisa Futbol Kulubü, profesyonel liglerde mücadele eden 125 takım içinde en başarılı ekip olarak dikkat çekti. Liglerde puan kaybı yaşamayan tek takım olan siyah-beyazlılar, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de yer alan 124 takımı solladı. Bu periyotta Zonguldak Kömürspor'u 1-0, Hacettepespor'u (D) 6-1, Hekimoğlu Trabzon'u 6-3, Şanlıurfaspor'u (D) 3-0 mağlup eden Manisa temsilcisi son olarak dün evinde Sarıyer'i 2-0'la geçti. Manisa FK, attığı 18 golle liglerin en skorer takımı olmayı da başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2-1'le Elazığ Belediyespor'u saf dışı bırakan Manisa FK, daha şimdiden 1. Lig'in en ciddi adaylarından biri olduğunu gösterdi. Teknik direktör İsmail Ertekin, zamanla daha iyi olacaklarını söyledi.
VOLKAN'A HEDİYE
Manisa Futbol Kulübü, Sarıyer galibiyetini, maçın 60. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Volkan'a hediye etti. Başkan Mevlüt Aktan, Kulüp CEO'su Levent Devrim ve yönetim, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olacak futbolcuyu maç sonrası hastanede ziyaret ederek moral verdi.

MANİSA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:25
  • AKŞAM 19:02
  • YATSI 20:18
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