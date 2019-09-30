Akhisar'da 'Merkez Çarşı' canlandırma projesinde çalışmalar devam ediyor

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından başlatılan Merkez Çarşı’yı Canlandırma Projesi, Akhisar Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliği ile devam ediyor.

Proje kapsamında Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yasemin İnce Güney önderliğinde Dr. Öğretim Üyesi Tülay Çivici, öğretim görevlileri Derya Atagül Karahan, Efser Aykul Oral ve Akhisar Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünde görevli Nur Akdere tarafından Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencilerine bir dönem boyunca söz konusu alanda yapılacak proje çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Merkez Çarşı’yı Canlandırma Projesi alanında inceleme yapan 4. sınıf öğrencileri bir dönem içerisinde hazırlayacakları yaklaşık 55 projeyi değerlendirilmek üzere Akhisar Belediyesi’ne sunacak. Alanında yetkin öğretim görevlileri, öğretim üyeleri Akhisar Belediyesi ile Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası’ndan tarafından oluşturulacak jürinin belirleyeceği projeler değerlendirilmek üzere İzmir 2. No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi. Böylece alan için hazırlanması ve kurul tarafından onaylanması gereken projeler için alternatif projeler oluşturularak belirlenen onay sürenin kısaltılması hedefleniyor.

Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili ve ATSO Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy’un katılımı ile gerçekleşen sabah kahvaltısında bir araya gelen heyet, ardından merkez çarşıda bulunan kazı alanına geçti. Heyet burada görevli arkeologlardan bilgi alarak proje hakkında bilgiler topladı.

MANİSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:37

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