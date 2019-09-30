Turgutlu'da atık pil toplayan öğrenciler ödüllendirildi

Turgutlu Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları (TAP) Derneği işbirliği ile atık pillerin geri dönüşünü sağlamak amaçlı düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren okullar belli olurken, yarışmada başarı gösteren okulların öğrencileri ödüllerini Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın elinden aldı.

Turgutlu Belediyesi, 20182019 Eğitim Öğretim Dönemi içerisinde TAP Derneği ile birlikte okullar arası düzenlediği Atık Pil Toplama Yarışması’nda derece giren okullara ödüllerini takdim etti. İl genelinde düzenlenen ve Turgutlu’da birinci, ikinci, beşinci çıkan okullara ve dereceye giren okullara ödülleri Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından takdim edildi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen törene Başkan Akın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser’de katıldı. Törende bir konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Kullanım ömrünü tamamlamış veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelmiş olan pillere atık pil diyoruz. Atık piller çöpe atıldığı zaman pilin dışındaki kap zamanla delinerek içindeki kimyasal maddeler ve ağır metaller toprağa, suya ve havaya karışmakta ve çevre kirliliği oluşturmaktadır. Bu nedenle çevreye duyarlı bu güzel projemizde de doğanın koruyucusu çocuklarımıza atık pillerin kesinlikle evsel atıklarla karıştırılmaması ve çöpe atılmaması gerektiğini aşılayabiliyorsak ne mutlu bize. Bu projemiz İl kapsamında yapılmış olduğundan İl genelinde birinci, ikinci ve beşinci ilçemizden çıkmıştır. Birinciliği Namık Kemal İlkokulu, İkinciliği Cumhuriyet İlkokulu ve beşinciliği alan Niyazi Üzmez İlkokulu’nu tebrik ediyorum. İlçemizden katılım sağlayan diğer okullarımıza da çocuklarımıza bu duyarlı projede desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Akın ve Başkan Yardımcısı Erbaş Ser daha sonra yarışmada dereceye giren okullara ödüllerini takdim etti.

MANİSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:37

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