Manisa’daki riskli yapıların çoğu yıkıldı Manisa Çevre ve Şehircilik Müdürü Günay Özcan: “2011 yılından bugüne kadar Manisa’da toplam 14 milyon metrekare alanı kapsayan 12 bin 372 adet yapının denetlendi” “Parsel bazında Manisa'da 5 bin 789 adet yapı riskli yapı olarak tespit edilmiş ve bu yapılardan 5 bin 402 adeti yıkılmış olup diğer riskli yapıların yıkımları devam etmektedir”

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan, 2011 yılından bugüne kadar Manisa’da toplam 14 milyon metrekare alanı kapsayan 12 bin 372 adet yapının denetlendiğini ifade etti. Özcan, parsel bazında Manisa'da 5 bin 789 adet yapının riskli yapı olarak tespit edildiğini ve bu yapılardan 5 bin 402'sinin yıkıldığını kaydetti.

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan, Manisa genelindeki yapılaşma konusunda bilgi verdi. Özcan, “Ülkemizde meydana gelen 17 Ağustos Marmara Depreminden sonra; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca hazırlanan 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunun 2001 yılında yürürlüğe girerek daha güvenilir, yapı tekniğine uygun sağlıklı yapılaşma hedeflenmiştir. Pilot illerde uygulanması sonucu 2011 yılı itibarı ile 81 ili kapsayacak şekilde ilimizde de uygulanmaya başlanmıştır. Geçen süreç boyunca Yapı Denetim Kanunu Bakanlığımızca geliştirilerek yapılaşma en ince detayına kadar kayıt altına alınması hedeflenmiş ve bu bağlamda beton numunelerinin sahadan alınması ve kırılma aşaması kayıt altına alınmaktadır. Deprem kuşağında olan ülkemizde olası afetlerden daha az zarar görmesi amacıyla Yapı Denetim Sistemi bakanlığımız bünyesinde özenle sürdürülmektedir” dedi.



“5 bin 789 adet riskli yapıdan 5 bin 402’si yıkıldı”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başta deprem olmak üzere afet tehlikelerine karşı 2012 yılında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasasının çıkartıldığını kaydeden Özcan, “Risk altındaki yapıların dönüştürülmesinde öncelikle hedef; can ve mal kayıplarını önlemek olarak belirlenmektedir. Manisa ilimizde yasa kapsamında Yunusemre Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda Laleli, Mesir, Mutlu ve Lala Paşa mahallelerini kapsayan 807 bin metrekare alanda Bakanlar Kurulunun 2015/7561 ve 2015/7599 sayılı kararları ile ve Şehzadeler Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda ise Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerini kapsayan 365 bin metrekare alanda Bakanlar Kurulunun 2016/9393 sayılı kararı ile Riskli Alanlar olarak ilan edilmiş ve konuya ilişkin iş ve işlemler devam etmektedir. Ayrıca parsel bazında ilimizde 5 bin 789 adet yapı riskli yapı olarak tespit edilmiş ve bu yapılardan 5 bin 402 adeti yıkılmış olup diğer riskli yapıların yıkımları devam etmektedir. Yıkılan yapıların yerine yüzde 90 oranında yeni sağlıklı yapılar yapılmış ve bir kısım yapılaşmalarda devam etmektedir. Yasanın hayata geçirilmesi ile riskli yapı sahiplerince ilgili idarelere ödedikleri harç ve ücretlerde bir takım muafiyetler getirilmiştir. Yine yasa kapsamında ilimizde 6 bin 306 adet riskli yapı sahibine; Bakanlığımızca toplam 61 milyon 988 bin 298 TL kira yardımı yapılmış olup kira yardımı ödemeleri devam etmektedir.” diye konuştu.

MANİSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:37

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