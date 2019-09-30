Başkan Ergün’den yeni komutan ‘Hoş geldin’ ziyareti

Dikkat! Onların ücreti bu ay düşecek

Bugün ne oldu?

İstanbul'da bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’a ‘Hoş geldin’ ziyaretinde bulunarak yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz haftalarda Manisa il Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tuğgeneral Yıldırım tarafından kapıda karşılanan Başkan Ergün daha sonra İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defterini imzaladı. Başkan Ergün, makamında ziyaret ettiği Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’a hayırlı olsun dileklerini iletirken, çiçek ve hediye takdim etti. Başkan Ergün, Tuğgeneral Yıldırım’a görevinde başarılar diledi.

MANİSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:25

AKŞAM 19:02

YATSI 20:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.