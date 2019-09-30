Gediz Nehri Havzası Yönetim Planı onaylandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gediz Nehri Havzası Yönetim Planı onaylandı

DHA

GEDİZ Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 3'üncü ve kapanış toplantısı Manisa'da gerçekleştirildi. Tamamlanan projede gelinen aşamaların değerlendirildiği toplantıda, yönetim planının onaylanmasına ilişkin detaylar görüşüldü. Onaylanan raporda tüm önlemler için toplam maliyetin 5 milyar 955 milyon lira olduğu açıklandı.

GEDİZ Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 3'üncü ve kapanış toplantısı Manisa'da gerçekleştirildi. Tamamlanan projede gelinen aşamaların değerlendirildiği toplantıda, yönetim planının onaylanmasına ilişkin detaylar görüşüldü. Onaylanan raporda tüm önlemler için toplam maliyetin 5 milyar 955 milyon lira olduğu açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğiyle, Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi kapanış toplantısı Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. 11 Temmuz 2016 yılında hazırlanmasına başlanılan ve geçen yıllarda iki toplantı yapılan Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi, 3'üncü ve kapanış toplantısı tamamlandı. Toplantı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen'in başkanlığında yapıldı. Toplantıya Dikmen'in yanı sıra , DSİ 2'nci Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Çevre ve Şehircilik Manisa İl Müdür Vekili Günay Özcan, Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, il ve ilçe belediyelerinden, su ve kanalizasyon idarelerinden, sulama kooperatiflerinden, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 75 temsilci katılım sağladı. Program Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tanıtım filminin izletilmesiyle başladı. Ardından Uzman Araştırmacı Dr. Mehmet Dilaver tarafından Gediz Havzası tedbirler programının tamamlanmış halinin sunumu anlatıldı. Toplantıda onaylanan rapor neticesinde tüm önlemler için toplam maliyetin 5 milyar 955 milyon lira olduğu açıklandı.
'KİŞİ BAŞINA ORTALAMA 3 BİN LİRALIK YATIRIM TESPİT EDİLDİ'
Program sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi  Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz, Gediz Havzası'nın, Manisa, Kütahya, Uşak, İzmir, Denizli, Aydın ve Balıkesir illerinin bir kısmını kapsadığını belirterek, "Havzanın temel su kaynağı Gediz'dir. Gediz Nehri, bir çok yan dereleri de aldıktan sonra Manisa ve Menemen ovalarını sulayarak denize dökülmektedir. Gediz Nehri 275 kilometre uzunluğunda olup, Batı Anadolu'da 17 bin kilometrelik bir yapış alanından beslenmektedir. Bugünkü projenin amacı Su Yönetim Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz Gediz Havzası Yönetim Planı projesinin sonuçlarının açıklanmasıdır" dedi.
Türkiye'de 25 su havzasına yönelik eylem planı yaptıklarını vurgulayan Ayaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gediz Nehri bunlardan biri. Bunun yanı sıra Gediz Havzası'na yönelik iki proje daha yaptık. Bugünkü konu ise Gediz Havzası Yönetim Planı oluşturulması. Burada öncelikle havzada hangi baskılar etkin, bunların miktarları nedir tüm bunlar belirtildi. Bu miktarlar belirlendikten sonra Gediz Havzası'nın kalitesi ortaya kondu. Gediz Nehri 4'üncü sınıf su kalitesinde. Yani çok kirlenmiş su olarak belirtiliyor. Maliyetler ortaya konuldu. Suda en düşük seviyelere gelindiği açıklandı. 2030 yılına kadar hangi önlemleri almalıyız. Bunun için çalışma yapıldı."
Gediz Havzası'nda 1.8 milyon kişinin yaşadığı tespit edildiğine de dikkati çeken Ayaz, şöyle devam etti:
"Bu da kişi başına ortalama 3 bin liralık bir yatırımı temsil etmekte. Bunun içinde atık su artıma tesislerinin sayısı kaç paraya mal olacağı, tarım ile ilgili maliyetler var. Yer altı suyunu temizleyip kullanımı noktasında maliyetler var. Amaç gelecek nesillerle temiz ve çok su bırakabilmek. İlk atacağımız somut adım noktasal kaynaklı kirleticilerin bertaraf edilmesidir. Kentsel atık suyun arıtılmasıdır. İkincisi ise endüstri atık sularının arıtılmasıdır. Diğer adımlar ise  tarım, evsel atık suyun kullaılması ve diğer kaynaklar için olacak. Böylece yer altından daha az su çekilmesini hedefliyoruz."FOTOĞRAF 

MANİSA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:25
  • AKŞAM 19:02
  • YATSI 20:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık personellerine kan ve kök hücre bağışı semineri
YEREL HABERLER Sağlık personellerine kan ve kök hücre bağışı ...
Manisaspor elektrik borcunu kapattı
YEREL HABERLER Manisaspor elektrik borcunu kapattı
Binlerce fidanın takibi yapılıyor
YEREL HABERLER Binlerce fidanın takibi yapılıyor
Kula Deri OSB’nin yeni yönetimi belirlendi
YEREL HABERLER Kula Deri OSB’nin yeni yönetimi belirlendi
Başkan Ergün’den yeni komutan ‘Hoş geldin’ ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den yeni komutan ‘Hoş geldin’ ziyareti
MTSO'dan yeni ekonomi programına tam destek
YEREL HABERLER MTSO'dan yeni ekonomi programına tam destek
Manisaspor’un bütün elektrik borcu ödendi Manisaspor yönetimi kulübün 197 bin liralık elektrik borcunu kapattı
YEREL HABERLER Manisaspor’un bütün elektrik borcu ödendi Manisaspor ...
Manisa’daki riskli yapıların çoğu yıkıldı Manisa Çevre ve Şehircilik Müdürü Günay Özcan: “2011 yılından bugüne kadar Manisa’da toplam 14 milyon metrekare alanı kapsayan 12 bin 372 adet yapının denetlendi” “Parsel bazında Manisa'da 5 bin 789 adet yapı riskli yapı olarak tespit edilmiş ve bu yapılardan 5 bin 402 adeti yıkılmış olup diğer riskli yapıların yıkımları devam etmektedir”
YEREL HABERLER Manisa’daki riskli yapıların çoğu yıkıldı Manisa ...
Turgutlu'da atık pil toplayan öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Turgutlu'da atık pil toplayan öğrenciler ...
Uyuyakalınca 2 ton kuru üzümü çalındı
YEREL HABERLER Uyuyakalınca 2 ton kuru üzümü çalındı
Jandarma motosikleti, sünnet aracı oldu
YEREL HABERLER Jandarma motosikleti, sünnet aracı oldu
Kubbesinde çatlaklar oluşan camiye yıkım kararı
YEREL HABERLER Kubbesinde çatlaklar oluşan camiye yıkım kararı
Turgutluspor'dan yol kazası
YEREL HABERLER Turgutluspor'dan yol kazası
Angolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktı
YEREL HABERLER Angolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktı
Alaşehir Belediyesi 5 yılda 35 milyon tasarruf sağlayacak Alaşehir Belediyesine iş adamlarından çöp aracı desteği İlçedeki çöp toplama işini bugüne kadar kiralık araçlarla yapan Alaşehir Belediyesine iş adamları tarafından 11 yeni çöp aracı hibe olarak verildi Yapılan hibe sayesinde belediye hem aylık 700 bin TL kira vermekten kurtuldu hem de 5 yılın sonunda 35 milyon TL tasarruf sağlamış olacak
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesi 5 yılda 35 milyon tasarruf ...
Somaspor'dan acı fren
YEREL HABERLER Somaspor'dan acı fren
Manisa FK tüm kulüpleri solladı
YEREL HABERLER Manisa FK tüm kulüpleri solladı
Akhisar'da 'Merkez Çarşı' canlandırma projesinde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Akhisar'da 'Merkez Çarşı' canlandırma projesinde ...
Jandarmadan alkışlanacak hareket
YEREL HABERLER Jandarmadan alkışlanacak hareket
Manisa’da 63 yıllık camiye yıkım kararı Çökme riskine karşı Manisa'nın Salihli ilçesindeki Saliha Camisi ibadete kapatıldı
YEREL HABERLER Manisa’da 63 yıllık camiye yıkım kararı Çökme riskine ...
Bir yılın emeğini bir gecede çaldılar
YEREL HABERLER Bir yılın emeğini bir gecede çaldılar
Lunaparktaki jeton tartışmasında kızının gözü önünde öldürüldü
YEREL HABERLER Lunaparktaki jeton tartışmasında kızının gözü önünde ...
"Sigarayı bırakmak kalp krizi riskini yüzde 50 azaltıyor"
YEREL HABERLER "Sigarayı bırakmak kalp krizi riskini yüzde 50 ...
Başkan Kayda, Hilal Öztürk’ü tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Kayda, Hilal Öztürk’ü tebrik etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X